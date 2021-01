Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auf dem Corona-Gipfel wurden weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens und eine Verlängerung der Maßnahmen bis zum 14. Februar beschlossen, so die Analysten der Helaba.Unsicherheit gebe es in Italien weiterhin, obwohl Ministerpräsident Conte die Vertrauensabstimmung im Senat knapp gewonnen habe. Am Ende hätten fünf Stimmen zur absoluten Mehrheit gefehlt. Insofern könne Conte nur mit einer Minderheitenregierung weiterarbeiten.Für große Aufmerksamkeit sorge Joe Biden, der heute seinen Amtseid als 46. Präsident der Vereinigten Staaten ablegen werde. Nach dem Angriff auf das Kapitol, der von Trump angestachelt worden sei, seien die Sorgen vor erneuten Unruhen oder gar eines Attentates groß. Entsprechend massiv seien die Sicherheitsvorkehrungen. Unabhängig davon habe Biden angekündigt, bereits am ersten Tag seiner Amtszeit zahlreiche Maßnahmen seines Vorgängers rückgängig zu machen. Hoffnungen seien berechtigt, dass mit Biden ein verlässlicher Partner ins Weiße Haus einziehe. Dies habe auch positive Auswirkungen auf die Finanzmarktteilnehmer, denn mit überraschenden Tweets und politischer Einflussnahme auf das Marktgeschehen sei wohl nicht mehr zu rechnen. (20.01.2021/ac/a/m)