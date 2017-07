Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die wirtschaftliche Lage in Deutschland präsentiert sich aktuell solide, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt von Ende Juni könnte sich dagegen leicht negativ bei den Konjunkturerwartungen ausgewirkt haben. Hier würden die Analysten im aktuellen Berichtsmonat mit einem Saldowert von 15,0 Punkten rechnen (Juni: 18,5).Der vierteljährliche "Bank Lending Survey" der EZB für die Eurozone und die fünf wichtigsten Volkswirtschaften des gemeinsamen Währungsraums dürfte die Tendenz bestätigen, wonach sich der Kreditzyklus sowohl bei den Unternehmen als auch bei den privaten Haushalten weiter belebt habe. Das gelte auch für Spanien, wo bis zuletzt noch eine schwache Kreditnachfrage von der Unternehmensseite festzustellen gewesen sei. Interessant zu sehen sein dürfte zudem, wie die Finanzinstitute die Auswirkungen des QE-Kaufprogramms der Notenbank bewerten würden. Hier seien zuletzt zunehmend kritische Stimmen hinsichtlich der Kreditmargen zu vernehmen gewesen. (18.07.2017/ac/a/m)