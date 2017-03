Börsenplätze FinTech Group-Aktie:



XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

14,755 EUR +1,06% (31.03.2017, 12:59)



Tradegate-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

14,889 EUR +1,42% (31.03.2017, 12:40)



ISIN FinTech Group-Aktie:

DE000FTG1111



WKN FinTech Group-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol FinTech Group-Aktie:

FTK



Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) ist seit Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Das Unternehmen hat das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden. Im Fokus stehen Geschäftsmodelle mit nachhaltigem, überdurchschnittlichem Wachstum sowie schneller Marktdurchdringung.



Die FinTech Group verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Technologie für Finanzdienstleister. Gruppenweit werden aktuell rund 200.000 Privatkunden sowie Assets und der Administration von rund 4,8 Milliarden Euro betreut. Zu den Kernmarken im B2C-Geschäft gehört die flatex als führender Online-Broker in Deutschland und Österreich. Im Bereich B2B bietet die Tochterfirma CeFDex GmbH Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Zugang zum weltweiten elektronischen Handel mit CFDs. (31.03.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - FinTech Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Felix Gode von der GBC AG:Felix Gode, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) weiterhin zu kaufen.Die FinTech Group AG habe heute die Zahlen für das abgelaufene GJ 2016 vorgelegt, wobei bei allen wesentlichen Kennzahlen eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr habe erreicht werden können. So hätten die Umsatzerlöse um 26,7% auf 95,02 Mio. Euro zugelegt und das EBITDA habe mit 30,62 Mio. Euro sogar um 55,2% über dem Vorjahr gelegen. Dabei sei zwar zu berücksichtigen, dass die XCOM AG im GJ 2015 nur neun Monate konsolidiert gewesen sei, jedoch habe das Vorjahr auch einen erheblichen Sonderertrag aus der Auslizensierung des CFD-Geschäfts enthalten.Insofern seien in 2016 auch signifikante organische Zuwächse auf Umsatz- und Ertragsseite zu verzeichnen gewesen. Zur positiven Entwicklung hätten dabei sowohl das B2C-Geschäft als auch im B2B-Geschäft beitragen können. Während im B2CGeschäft mit einer signifikanten Steigerung der Kundenzahl um rund 20% auf 212.040 Kunden habe überzeugen können, insbesondere bei flatex, seien im B2B-Geschäft im Jahresverlauf 2016 wichtige Neukunden gewonnen worden. Dies habe sich auch in einer beinahe Verdopplung des betreuten Kundenvolumens auf 10,9 Mrd. Euro niedergeschlagen.Mit dem erreichten EBITDA von 30,62 Mio. Euro habe die FinTech Group AG die bereits Anfang des Jahres gesetzte Guidance von 30 bis 35 Mio. Euro erfüllen und damit das zweite Jahr in Folge die ausgegebenen Prognosen erfüllen können. Noch deutlicher habe sich die positive Entwicklung im den Aktionären zuzurechnenden Jahresüberschuss niedergeschlagen. Dieser habe mit 8,42 Mio. Euro klar im positiven Bereich gelegen, nachdem im Vorjahr noch ein Wert von -1,75 Mio. Euro zu Buche gestanden habe. Dabei sei zu berücksichtigen, dass auch in 2016 noch erhebliche Belastungen aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich der Aktionärsbank in Höhe von rund 8 Mio. Euro enthalten gewesen seien.Die angehobene EPS-Prognose bestätige die positive Erwartungshaltung die Entwicklung der FinTech Group AG in 2017 betreffend, aber auch darüber hinaus. Nach der erfolgreichen Neuausrichtung des Geschäfts sei das Unternehmen in den substanziell profitablen Bereich zurückgekehrt und sollte die Rentabilität zudem zunehmend weiter steigern können. Die bereits gemeldeten Zahlen für 2016 hätten im Rahmen der vom Unternehmen ausgegebenen Guidance gelegen und auch nicht signifikant abweichend zu den Erwartungen. Zudem sei die positive Erwartung für 2017 bestätigt worden. Mit Vorlage des finalen Geschäftsberichts 2016 werde der Analyst seine Einschätzung zur FinTech Group AG im April vollständig überarbeiten.Bis dahin bestätigt Felix Gode, Aktienanalyst der GBC AG, auf Basis der vorläufigen Zahlen für 2016 sein Kursziel von 27,00 Euro sowie das Rating "kaufen" für die FinTech Group-Aktie. (Analyse vom 31.03.2017)