22,60 EUR +2,73% (17.08.2018, 10:11)



22,50 EUR +0,45% (17.08.2018, 10:10)



DE0001218063



121806



A7A



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (17.08.2018/ac/a/nw)



FinLab habe jüngst die Anleger mit einer sehr starken und guten News erfreut: Deposit Solutions GmbH, die größte und wichtigste Beteiligung im FinLab-Portfolio, habe weitere 80 Mio. Euro bei einer Unternehmensbewertung von knapp 400 Mio. Euro einwerben können. Bisher habe FinLab die Deposit Solutions gemäß den Recherchen der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" mit ca. 250 Mio. Euro Bewertung im Buche stehen. Der NAV von FinLab erhöhe sich damit ihren Berechnungen nach um ca. 15%.Für Deposit Solutions und FinLab sei die von den beiden prominenten Investoren Vitruvian und Kinnevik angeführte Runde ein Ritterschlag: Kinnevik sollte noch bestens bekannt sein als ehemaliger Investor beispielsweise von Rocket Internet. Mit dem Einstieg steige Deposit Solutions damit zu einem der wertvollsten FinTech-Unternehmen in Europa auf. Seit FinLabs Erstinvestment im September 2015 habe sich die Bewertung von Deposit Solutions fast verzwanzigfacht! Und FinLab zementiere sich inzwischen als erfolgreichster FinTech-Investor im deutschsprachigen Raum. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden erwarten, dass die FinLab-Aktie, die bisher eher bei Privatanlegern Beachtung gefunden habe, jetzt auch in den Fokus institutioneller Investoren rücke.Es komme aber noch besser: Gemäß dem Motto "Cash is King" habe FinLab einen Teil-Exit vollzogen und in der aktuellen Runde signifikant Anteile an Deposit Solutions im Wert von 10 Mio. Euro verkauft. Trotzdem bleibe FinLab mit 7,7% einer der wesentlichen Gesellschafter und profitiere vom weiteren Upside von Deposit Solutions. Auf Basis einer Bewertung nach der Kapitalrunde in Höhe von etwa 450 Mio. Euro, betrage der Anteil immerhin gut 35 Mio. Euro. Damit sei schon ein ordentlicher Teil der Kapitalisierung abgedeckt. Für FinLab zeichne sich ein Rekordjahr 2018 ab, was EBIT und Gewinn pro Aktie ebenso wie NAV-Steigerung betreffe. Am meisten aufhorchen lasse allerdings das Zitat von FinLab-Vorstand Stefan Schütze am Ende der News: "Auch unsere weiteren Portfoliounternehmen entwickeln sich sehr erfreulich, so dass wir auch hier noch mehr positive Nachrichten für den Rest des Jahres 2018 erwarten."Die FinLab-Aktie könnte nun endlich etwas breiter entdeckt und gespielt werden und ist weiterhin ein Kauf, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2018)