Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (08.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) unter die Lupe.Der Optikerkonzern sei auf Kurs. Dank sinkender Corona-Inzidenzen, steigender Impfquoten sowie der Übernahme der spanischen Kette Optica & Audiologia Universitaria habe sich das Q2 insgesamt erfreulich entwickelt. Die erstmals vorgelegte Prognose für das Gesamtjahr könne sich ebenfalls sehen lassen.Fielmann sei trotz pandemiebedingter Einschränkungen in H1/2021 gewachsen. Der Umsatz habe vorläufigen Berechnungen zufolge um fast 30 Prozent auf 790 Mio. Euro zugelegt. Den Gewinn vor Steuern erwarte der Konzern bei etwa 95 Mio. Euro, was einem Plus von rund 150 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche.Die Niederlassungen in allen 15 europäischen Ländern seien trotz der Pandemie geöffnet gewesen. Durch Terminvereinbarungen und digitales Zeitmanagement sei es gelungen, die Frequenz in den Niederlassungen zu steuern, die Produktivität zu erhöhen und so die Rückgänge abzumildern.Fielmann habe nach Zuwächsen in H1 erstmals eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr abgegeben. Demnach solle der Umsatz 2021 von 1,4 Mrd. im Vorjahr auf rund 1,7 Mrd. Euro steigen. Der Gewinn vor Steuern solle auf etwa 200 Mio. Euro steigen (Vorjahr: 175,5 Mio. Euro).Das Zahlenwerk passe. Der Ausbau der Online-Aktivitäten sorge für Fantasie. Die Fielmann-Aktie könnte nun wieder Kurs auf die Höchststände von vor der Corona-Pandemie im Bereich um 75 Euro nehmen.Anleger mit Weitblick bauen eine erste Position auf, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2021)