Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (03.05.2019/ac/a/d)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer GLG Partners LP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Fielmann AG geringfügig:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GLG Partners LP treten den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) an.Der in London, England, ansässige Hedgefonds GLG Partners LP hat am 02.05.2019 seine Netto-Leerverkaufsposition in den Fielmann-Aktien von 0,60% auf 0,59% abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Fielmann-Aktien:0,53% Marshall Wace LLP (29.04.2019)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,12% der Fielmann-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Fielmann-Aktie: