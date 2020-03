Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

45,94 EUR -0,13% (23.03.2020, 17:21)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

45,80 EUR +0,97% (23.03.2020, 17:28)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (23.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) von 74,00 Euro auf 50,00 Euro.Der Optiker habe mitgeteilt (19.03.), dass ab dem 20.03. neben den Filialen in Italien, Österreich, Slowenien und teilweise in Polen auch alle Niederlassungen in Deutschland und der Schweiz ihren regulären Betrieb (Verkauf von Brillen, Kontaktlinsen, Hörsystemen) einstellen müssten. Anschließend werde nur noch eine Notfallversorgung bereitgestellt. Durch die Schließung des regulären Betriebs der Filialen in Deutschland, Österreich, Schweiz (Umsatzanteil nach neun Monaten 2019: 97%) rechne Fielmann mit einer erheblichen Belastung für die Geschäftsentwicklung. Der Optiker verzichte daher weiterhin auf einen Ausblick für 2020. Zudem habe Fielmann den Mitarbeitern eine Arbeitsplatzgarantie gegeben und angekündigt, das Kurzarbeitergeld auf 100% aufzustocken, was nach Meinung des Analysten dem Mangel an Optikern geschuldet sei.Fielmann zeige sich optimistisch, die Coronakrise zu überstehen und die langfristige Strategie "Vision 2025" (u.a. Umsatzanstieg um 39% auf 2,3 Mrd. Euro; EBIT-Anstieg um 39% y/y auf 350 Mio. Euro (Basis: 2019)) umsetzen zu können. Lusebrink rechne angesichts der sehr soliden Bilanzstruktur (u.a. zum 30.09.2019: Nettoliquidität von 171 Mio. Euro) damit, dass Fielmann die Coronakrise überstehen werde. Inwieweit die Ziele der "Vision 2025" erreichbar seien, hänge stark von der Dauer der Coronakrise ab und sei nach Erachten des Analysten aktuell schwer einschätzbar.Lusebrink senke seine Erwartungen für 2020 (EPS: 1,86 (alt: 2,16) Euro; DPS: 1,95 (alt: 2,00) Euro) und 2021 (EPS: 2,05 (alt: 2,29) Euro; DPS: 2,00 (alt: 2,10) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fielmann-Aktie: