Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

58,45 EUR +0,95% (11.07.2018, 11:25)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

58,25 EUR -0,85% (11.07.2018, 11:41)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (11.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktie ist einen Blick wert - AktienanalyseFielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) investiert und dies spiegelt sich auch in den vor kurzem veröffentlichten Halbjahreszahlen wider. Nach einem kräftigeren Kurs-Rücksetzer aber ist die Aktie einen näheren Blick wert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Fielmann stehe nach eigenen Angaben für Brillenmode zum fairen Preis. 90 Prozent aller Bundesbürger würden Fielmann kennen. Fielmann sei Marktführer - in Deutschland verkaufe das Unternehmen jede zweite Brille. Fielmann vertreibe zudem pro Jahr mehr Brillen als die Gesamtheit aller Optiker in den Niederlanden, in Österreich, der Schweiz, Schweden, Dänemark und Norwegen. Dank hoher Stückzahlen rechne man mit knappen Preisen. Einkaufsvorteile gebe das Unternehmen an ihre Kunden weiter. Keine Frage also: Fielmann verfüge über eine starke Marktposition in Deutschland und in einigen europäischen Ländern. Der Gewinn vor Steuern liege nach Angaben des Unternehmens nach den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres bei 116 Mio. Euro - nach dem ersten Halbjahr des Vorjahres habe dieser noch knapp 124 Mio. Euro betragen. Doch dafür gebe es Gründe.Durch die Anstellung zusätzlicher Mitarbeiter und eine Anpassung der Vergütung erwarte man in den ersten sechs Monaten einen Anstieg der Personalkosten in Deutschland um etwa 10 Mio. Euro. Zudem sei das Ergebnis durch Investitionen in die Digitalisierung und den Markenauftritt sowie durch Expansionskosten in Italien belastet worden. Für das Gesamtjahr 2018 halte man allerdings unverändert an der im Geschäftsbericht 2017 abgegebenen Prognose fest: Das Ergebnis vor Steuern solle auf Vorjahresniveau liegen.Die Halbjahreszahlen seien allerdings nicht gut an am Markt gekommen - die Aktie von Fielmann habe sich vor dem Hintergrund eines derzeit ohnehin nervösen Gesamtmarktes einem kräftigeren Kurs-Rücksetzer unterziehen müssen. Aktuell notiere das Papier aus dem MDAX am unteren Ende des langfristigen Aufwärtstrendkanals, welches sich gegenwärtig bei etwa 54,50 Euro bewege. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 54,40 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.07.2018)Börsenplätze Fielmann-Aktie: