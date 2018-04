Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

67,00 EUR +2,29% (26.04.2018, 12:24)



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

67,05 EUR +2,33% (26.04.2018, 12:31)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (26.04.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Analystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q4-Zahlen das Kursziel für die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) von 73 auf 70 Euro.Die Q1-Zahlen des Hamburger Unternehmens hätten umsatz- und ergebnisseitig ihre Erwartungen verfehlt, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Die Entwicklung zu Beginn des Jahres 2018 habe eine geringe Kundenfrequenz (kaltes Winterwetter, Grippewelle) belastet. Posituv hervorzuheben sei aber die gute Kostenkontrolle. Fielmann habe erwartungsgemäß erneut keinen konkreten Ausblick für 2018 gegeben, sich aber optimistisch gezeigt, weitere Marktanteile zu gewinnen. Cherdron werte das Auftaktquartal v. a. ergebnisseitig als relativ schwach und erwarte für das Gesamtjahr keine deutlichen Wachstumsimpulse. Aufgrund der sehr guten Marktposition und hohen Ausschüttungsquote bleibe sie jedoch bei ihrer verhalten optimistischen Einschätzung für die Fielmann-Aktie.Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Fielmann-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 73 auf 70 Euro reduziert. (Analyse vom 26.04.2018)Börsenplätze Fielmann-Aktie: