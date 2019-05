Börsenplätze Ferrari-Aktie:



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (10.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Sportwagenherstellers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des italienischen Luxusautobauers Ferrari habe im laufenden Jahr eine glänzende Figur abgegeben. 47 Prozent sei es nach oben gegangen. Zum Vergleich: Der italienische Index MIB sei um 14,6 Prozent geklettert, der DAX um 14 Prozent. Am Dienstag habe Ferrari gute Zahlen vorgelegt. Im Anschluss habe Morgan Stanley das Kursziel für die Aktie nach oben geschraubt.Ferrari schwimme im Geld: Der Umsatz sei im ersten Quartal 2019 um 13 Prozent auf 940 Millionen Euro geklettert. Der Nettogewinn habe bei 180 Millionen Euro gelegen. Ein Plus von 22 Prozent. Das sei mehr gewesen, als die Analysten im Vorfeld erwartet hätten.Das Geschäft brumme. Kein Wunder also, dass Ferrari-Chef Louis Camilleri vor Selbstvertrauen nur so strotze. Umsatz und Gewinn sollten im laufenden Geschäftsjahr ungeachtet aller wirtschaftlichen Risiken weiter zulegen. Hinzu komme: Durch limitierte Auflagen neuer Sportflitzer sollten auch die Renditen weiter steigen.Ferrari-Chef Camilleri setze auf so genannte "High-End-Kunden". Das zahle sich mehr und mehr aus. Viele Experten würden für Ferrari darin eine Art Game-Changer sehen. Der Grund: High-End-Kunden würden auf eine hohe Qualität setzen, bei hoher Leistungsfähigkeit des Produkts. Diese Konsumenten-Schicht sei bereit, einen bestimmten Preis für das exklusive Produkt zu bezahlen.Im Anschluss an die Zahlen habe Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley das Kursziel für die Aktie von Ferrari von 140 Dollar auf 160 Dollar angehoben. Seine Umsatz und Gewinnschätzungen habe er ebenfalls nach oben korrigiert.Die Ferrari-Aktie jedenfalls lasse die Papiere der anderen Autobauer wie Tesla, Daimler oder VW ziemlich alt aussehen. Das nächste Etappenziel für die Aktie sei das Allzeithoch bei 131,34 Euro.Wer investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 150,00 Euro. (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link