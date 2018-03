NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

244,17 USD -0,91% (01.03.2018, 15:51)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie Deutschland:

FDX



NYSE Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (01.03.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktie: Zweite Verkaufswelle droht! ChartanalyseObwohl sich seit den Verlaufstiefs aus 2009 bei 34,02 US-Dollar ein Aufwärtstrend bei dem Wertpapier des US-Paketzustellers FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) durchsetzen konnte, scheint der Höhenflug nach einem Rekordhoch bei 274,66 US-Dollar vorerst gestoppt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mitte Januar habe nämlich eine deutliche Korrektur bis auf ein Niveau von 226,20 US-Dollar und somit auf den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis eingesetzt. Anschließend sei dieser Abverkauf um exakt 61,8% zur Oberseite korrigiert worden, nach einem Zwischenhoch von 255,92 US-Dollar sei es aber wieder abwärts gegangen. Dabei zeige sich die jüngste Erholungsbewegung als klassische Bärenflagge und dürfte somit einer Auflösung zur Unterseite unterlegen. Das erlaube es Investoren, kurzfristig auf weiter fallende Kurse zu setzen.Die angedeuteten Kursverluste aus den letzten beiden Handelstagen würden eine baldige Auflösung der bärische Flagge implizieren und könnten Abwärtspotenzial zunächst an 240,00 US-Dollar freisetzen. Darunter ist mit einem erneuten Test der 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 228,31 US-Dollar zu rechnen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.03.2018)