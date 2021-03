Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) durchbricht am Montag das Tageshoch vom Freitag bei 12.900 Punkten und testet im Stundenchart den Widerstandsbereich, der durch den EMA50 und EMA100 bestimmt wird, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) erhole sich am Montag und teste die runde 1,19er Marke, die mit dem tieferen Eröffnungskurs vom Sonntag unterschritten worden sei. Seit über zwei Wochen bestimme die Widerstandszone zwischen 1,1900 und 1,1910 das Kursgeschehen, wobei die 1,19er Marke mit dem 61,8% Retracement des Aufwärtsimpulses von November bis Januar zusammenfalle. Ein Bruch könnte zu einer Bewegung zum Februartief bei 1,1960 führen, das seit dem 10. März nicht nachhaltig zurückgewonnen werden könne.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) notiere trotz des schwachen Starts in die neue Handelswoche in der Nähe des Schlusskurses vom Freitag. Nach einem Rebound am Tagestief bei 14.550 Punkten, welches kurz nach der tieferen Eröffnung ausgebildet worden sei, hätten sich die Bullen zurück über die wichtigsten Kurszone der vergangenen elf Handelstage erholen können. Die nächste Hürde stelle das lokale Hoch vom Freitag bei 14.660 Punkten dar. (22.03.2021/ac/a/m)