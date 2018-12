München (www.aktiencheck.de) - John Taylor, Fixed Income Portfolio Manager beim Asset Manager AllianceBernstein (AB), kommentiert das Misstrauensvotum von Theresa May und zum Brexit:



Theresa May bleibw vorerst britische Premierministerin - und wir könnten unser Augenmerk wieder auf die Brexit-Verhandlungen richten. Diese würden nach wie vor äußerst komplex bleiben. Die positive Nachricht: Es sehe so aus, als wollten beide Seiten verhindern, dass das Vereinigte Königreich ohne Abkommen aus der EU stürze. AllianceBernstein sehe sogar eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt keinen Brexit gebe. Dies würde jedoch erfordern, dass der Brexit-Termin vom 29. März 2019 verschoben werde und ein zweites Referendum stattfinde.



Gleichzeitig könne AllianceBernstein jedoch ein weiteres Misstrauensvotum der Opposition gegenüber der Regierung auch weiterhin nicht ausschließen. Eine solche Wendung könnte den Markt erheblich unter Druck setzen. Vorerst würden die Anleihemärkte Hoffnung schöpfen, dass ein No-Deal Brexit vermieden werden könnte. Eine Verlängerung der im Artikel 50 festgelegten Frist dürfte eine Erleichterungsrally auslösen. (13.12.2018/ac/a/m)



