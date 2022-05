Beim Rankingansatz würden alle Wertpapiere im Universum nach ihrer Attraktivität gemessen an einem oder mehreren Faktor-Scores eingestuft. Die attraktivsten Aktien im Universum würden gekauft und die am wenigsten attraktiven verkauft, um Long-Short-Portfolios zusammenzustellen, die auf der Grundlage bestimmter Anlagebeschränkungen optimiert würden. Da dieser Ansatz jedoch einem recht einfachen Gewichtungsprozess folge, lasse er Informationen zur Korrelation von Einzeltiteln und Faktoren unberücksichtigt. Dadurch schöpfe er potenzielle Diversifikationsvorteile nicht effizient aus. "Anders ausgedrückt gewährleistet der Rankingansatz dadurch nicht, dass das Portfolio den höchsten möglichen Wert für ein bestimmtes Risikoniveau aufweist", so Langer.



Die Mean-Variance-Optimierung könne eine Vielzahl von Anlagebeschränkungen und -zielen einbeziehen und so konfiguriert werden, dass ein optimaler Ausgleich zwischen Risiko- und Renditeschätzungen erreicht werde, während gleichzeitig das Engagement in den gewünschten Faktoren bei einem gegebenen Risikobudget maximiert werde. Darüber hinaus lasse sich mit dieser Methodik auch das Risikoexposure des optimierten Portfolios aus anderen Risikoquellen wie Ländern, Branchen oder Beta kontrollieren. In der Praxis habe dieser Ansatz Langer zufolge einen großen Nachteil: Er könne eine Fehlermaximierung und Tendenz zu konzentrierten Portfolios zur Folge haben.



"Bei der Mean-Variance-Optimierung werden Wertpapiere mit hohen Renditeprognosen, negativen Korrelationen und geringen Varianzen tendenziell übergewichtet und Wertpapiere mit niedrigen Renditeprognosen, positiven Korrelationen und großen Varianzen tendenziell untergewichtet. Alle diese Faktoren sind anfällig für Schätzungsfehler", erläutere er. Außerdem reagiere die Methodik sehr empfindlich auf geringfügige Änderungen der Schätzungen, insbesondere bei der Renditeprognose. Da es sich bei den Faktorexposures, die als Renditeprognosen verwendet würden, um Schätzungen handele, könne dieses Merkmal der Mean-Variance-Optimierung die Anlageziele verzerren.



Angesichts der Defizite dieser beiden geläufigsten Ansätze zur Konstruktion und Umsetzung von Faktorportfolios habe INVESCO Quantitative Strategies eine dritte Methodik entwickelt, die den Fokus auf die wichtigsten Stärken beider Ansätze lege. Der modellbasierte IQS-Ansatz beginne mit der Zusammenstellung eines Modellportfolios anhand einer rankingbasierten Berechnung und setze das Modellportfolio dann mithilfe eines Mean-Variance-Ansatzes um.



Ein wesentliches Merkmal des INVESCO-Prozesses in der Praxis sei die Fähigkeit, das Modellportfolio genau auf die Anlagestrategie zuzuschneiden. Anstatt ein breites Universum zu verwenden, beginne das IQS Team mit einem Anlageuniversum, das die Benchmark der Strategie, die Investierbarkeit der Aktien und die Beschränkungen strategiespezifischer Mandate berücksichtige. Durch eine Mean-Variance-Optimierung mit anlegerspezifischen Beschränkungen generiere der Optimierer letztlich das Portfolio mit der geringsten Abweichung vom Modellportfolio, das gemäß den Beschränkungen noch erlaubt sei.



"Unser Ansatz kombiniert die Vorteile beider Ansätze auf effiziente Weise und bietet zusätzliche Transparenz und Kontrolle", erkläre Langer. "Damit ist er am besten auf die Grundidee des Factor-Investing ausgerichtet: Die Allokation eines Risikobudgets auf lohnende Faktorengagements und weg von Risiken, die nicht vergütet werden." (31.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - "Unser Ansatz kann die gewünschten Faktormerkmale direkt in die Faktor- und Modellportfolios integrieren und bietet die Flexibilität, andere, über traditionelle Faktoren hinausgehende Risikoquellen wie das Markt-Beta, die Größe oder die Verschuldung zu kontrollieren", erläutert Bernhard Langer, Chief Investment Officer, INVESCO Quantitative Strategies (IQS), der das Team von rund 50 Investmentexperten leitet, die seit 1983 an diesen Techniken arbeiten.Im Vergleich zu alternativen Ansätzen habe der Modellportfolio-Ansatz von INVESCO zu Portfolios geführt, die bislang eine größere Diversifikation, höhere Transferkoeffizienten, eine bessere Abstimmung mit dem angestrebten Faktormodell, eine ausgewogenere Risikoaufteilung und minimale unbeabsichtigte Wetten hätten aufweise können. "Damit bietet unser Ansatz Anlegern mehr Kontrolle und Transparenz in Bezug auf die Risiko- und Renditetreiber ihrer Portfolios", so Langer.Während weitgehend Einigkeit darüber bestehe, dass Value, Momentum, Quality und Low Volatility relevante Faktoren seien, werde für die Vereinnahmung der Faktorprämien auf unterschiedliche Portfoliokonstruktionsmethoden gesetzt. Dabei würden alle das gleiche Ziel verfolgen: Einen systematischen Investmentprozess umzusetzen, der sicherstelle, dass die Faktorallokation mit den Anlagepräferenzen übereinstimme. Dieser systematische Investmentprozess sollte es ermöglichen, die Anlageziele ex-ante zu kontrollieren und ex-post eine klare Performanceattribution für die ausgewählten Faktoren zu erhalten. Dies würde die Transparenz und Kontrollierbarkeit während des gesamten Investmentprozesses von Faktorstrategien erhöhen.