Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (01.07.2019/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Alan Gould von Loop Capital:Aktienanalyst Alan Gould von Loop Capital empfiehlt die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) laut einer Aktienanalyse nach wie vor zu kaufen.Die Libra-Initiative werde dabei helfen, dass Narrativ von Facebook Inc. wieder in Richtung Innovationen zu verlagern. In den letzten Monaten hätten eher die Themen Datensicherheit und Regulierung im Vordergrund gestanden. Facebook Inc. gehe damit weitere Schritte auf dem Weg hin zu einer Monetariserung der Messaging-Plattformen.Die Analysten von Loop Capital sind der Ansicht, dass Facebook bei den Quartalszahlen für positive Überraschungen sorgen könne, da die Nutzer trotz der Sicherheitsprobleme die Plattform unvermindert in Anspruch nehmen würden. Werbekunden hätten schlicht kaum Alternativen um eine derartige Reichweite und Zielgenauigkeit der Werbung zu erreichen, sagt Analyst Alan Gould.Die Aktienanalysten von Loop Capital stufen in ihrer Facebook-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "buy" ein und heben das Kursziel von 200,00 auf 225,00 USD an.Börsenplätze Facebook-Aktie:Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:172,68 EUR +2,53% (01.07.2019, 14:55)