ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.06.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB).Facebook arbeite an einer eigenen Währung namens Libra und wolle Bezahlfunktionen in seine Apps integrieren. Wie der Bitcoin handle es sich bei Libra (erwarteter Start im nächsten Jahr) um eine Kryptowährung, die auf der Blockchain-Technologie basiere. Im Gegensatz zum Bitcoin solle Libra aber - um Wertstabilität zu gewährleisten - auf einen Korb aus verschiedenen Währungen wie den US-Dollar und den Euro basieren und zu jeder Zeit zu einem recht festen Wechselkurs umgetauscht werden können. Seitdem erste Berichte über die Facebook-Währung Anfang Juni aufgetaucht gewesen seien, sei der Aktienkurs um rund 13% gestiegen.Die positive Kursreaktion verwundere nicht, da eine Facebook-Währung in Kombination mit den Milliarden an Nutzern von Facebook, Whatsapp und Instagramm viel (Wachstums-)Fantasie mit sich bringe. So könnte der Konzern Nutzer noch stärker an seine Plattformen binden. Außerdem kämen zu dem bereits weltweit größten Schatz an Nutzerdaten noch Transaktionsdaten der Nutzer hinzu, was die Marktmacht von Facebook noch einmal deutlich steigern würde und zusätzliche Umsätze in Milliardenhöhe (über evtl. Transaktionsgebühren oder noch mehr Werbung) bedeuten würde.Die Marktmacht der großen Technologiekonzerne werde jedoch weltweit zunehmend kritischer gesehen. So könnten Regulierungsvorgaben mögliche Wachstumsfantasien erheblich dämpfen. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Libra signifikante Risiken für das weltweite Geld- und Finanzsystem mit sich bringe. Der Analyst rechne daher mit einem signifikanten regulatorischen Gegenwind.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: