Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.In der laufenden Woche sei der US-Konzern in den höchst exklusiven Club jener Unternehmen aufgestiegen, die mehr als 1 Bio. USD wert seien. Auslöser für den jüngsten Kursaufschwung seien die vielen Milliarden Werbedollar, mit denen die Wirtschaft die Plattformen des Konzerns überschütte. Die zukünftige Kursfantasie könnte allerdings aus einer ganz anderen Richtung kommen.Facebook bleibe auch 2021 eines der widersprüchlichsten Unternehmen an der Börse: In der Öffentlichkeit eher negativ wahrgenommen, brilliere der Zuckerberg-Konzern operativ mit anhaltend hohen Wachstumsraten.Am vergangenen Montag sei das Unternehmen, zu dem Instagram und WhatsApp gehören würden, erstmals mit 1 Bio. USD bewertet worden. Wie habe es soweit kommen können, sei vielleicht die falsche Frage, denn: Facebook habe auch während der Corona-Krise hervorragende Quartalszahlen abgeliefert. 2020 seien die Erlöse um 21% gestiegen, der operative Gewinn um 15%. Im laufenden Jahr sollten die Kassen sogar noch lauter klingeln.Was Anleger dennoch gerne übersehen würden: Oculus. Die VR-Tochter sei vor einigen Jahren für kleines Geld (2 Mrd. USD) gekauft worden und laufe seither quasi nebenbei mit. Oculus sei der Familienhund, sozusagen, putzig und lieb, aber eben auch nicht im Mittelpunkt.Dafür gebe es nur eine mögliche Erklärung: Oculus Quest 2 komme ins Laufen. Derzeit stehe die Brille für Gaming, doch Fitness und Social und betriebliche Anwendungen sind vorprogrammiert. Morgan Stanley schätze, dass Facebook 2022 rund 7 Mrd. USD in mögliche Anwendungen stecke, ein Plus von 70% gegenüber 2020. Zu diesem Zeitpunkt würden 13.000 Menschen für AR/VR arbeiten.Facebooks Brot-und-Buttergeschäft bleibe auf absehbare Zeit die Online-Werbung. Die Oculus-Sparte sei jedoch vielversprechend und könnte in einigen Jahren die wichtigsten Impulse beim Wachstum geben. Der Familienhund scheine ein paar Tricks auf Lager zu haben. "Der Aktionär" bleibe langfristig bullish für Facebook, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link