Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

117,00 EUR -1,20% (22.11.2018, 13:13)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

134,82 USD +1,80% (21.11.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (22.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mark Zuckerberg bleibe im Amt. Die Fonds hätten gefordert, dass er seinen Aufsichtsratsvorsitz-Posten letztendlich räume. Er werde mit seiner COO, Sheryl Sandberg, weiter zusammenarbeiten. Sie würden als Team super funktionieren. Zuckerberg habe gesagt, er hoffe, mit ihr noch "Jahrzehnte" lang zusammenzuarbeiten. Das habe gestern dazu geführt, dass die Facebook-Aktie ein bisschen ins Laufen gekommen sei.Wenn alles aber beim Alten bleibt, dürfte der Abwärtstrend bei der Facebook-Aktie irgendwann fortgesetzt werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.11.2018)Das vollständige Interview mit Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.