Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (12.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Social Media-Anbieter habe im letzten Jahr die Bild-Datenbank Giphy für 400 Mio. Dollar übernommen, um die App unter anderem in die Instagram-Plattform zu integrieren. Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) habe direkt nach Bekanntgabe des Deals eine umfassende Überprüfung angekündigt und dabei die so genannte "Initial Enforcement Order" erlassen, die die Integration der beiden Unternehmen während der Untersuchung verhindere.Die Behörde habe entschieden, dass die Übernahme von Giphy durch Facebook dem Wettbewerb in Großbritannien und anderen Ländern schade. Der Deal "wird zu einer erheblichen Störung des Wettbewerbs im Bereich der sozialen Medien und des Anzeigengeschäfts führen und somit den Nutzern sozialer Medien und Unternehmen in Großbritannien schaden", heiße es in einer Mitteilung der Wettbewerbswächter.Damit dürfte die Übernahme von Giphy durch Facebook wohl scheitern. Operative Auswirkungen auf Facebook und seine Töchter dürfte diese Entscheidung jedoch nicht haben. Infolge der Untersuchung von CMA hätten keine Angestellten zwischen den beiden Unternehmen übertragen und keine der Giphy-Technologien in die Produkte von Facebook integriert werden können. Bei Zuwiderhandlung hätten empfindliche Geldstrafen gedroht.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der Facebook-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 12.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: