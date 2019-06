Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (18.06.2019/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook habe heute seine Pläne der hauseigenen Kryptowährung Libra vorgestellt. Dabei habe der US-Konzern sehr ehrgeizige Pläne, immerhin möchte man die Art und Weise verändern, wie Menschen sich weltweit Geld zusenden würden. Besonders spannend sei die neue Facebook-Tochter Calibra, die an einem eigenen Wallet arbeite.Eins sei klar: Bei rund 2,4 Mrd. monatlichen Nutzern bestehe grundsätzlich ein gewaltiges Adaptionspotenzial. Ohne Zweifel möchte Facebook, dass Libra sich als neue globale Währung etabliere. Als einer der ersten FANG-Konzerne traue sich Facebook auf das Spielfeld der Kryptowährungen, das bislang von Bitcoin und Co. dominiert worden sei. Mit David Marcus habe man zudem einen erfahrenen Mann an der Spitze des Projektes. Vor seiner Tätigkeit bei Facebook sei er u.a. Präsident bei PayPal gewesen. Der Kurs habe in den letzten Tagen sehr positiv auf die Ankündigungen reagiert. Die Facebook-Aktie sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2019)Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Fi­nanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: