Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

244,15 EUR +4,27% (19.03.2021, 15:43)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

243,45 EUR +2,61% (19.03.2021, 15:28)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

288,99 USD +3,72% (19.03.2021, 15:29)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (19.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Als die NASDAQ von Hoch zu Hoch geeilt sei, hätten viele Tech-Investoren nur "Hot-Stocks" wie Snowflake oder Palantir im Blick gehabt. Der Facebook-Aktie hätten viele nur wenig Beachtung geschenkt. Zu Unrecht, wie es sich jetzt zeige.Als eine der wenigen Aktien habe das Papier von Facebook die Tech-Korrektur fast unbeschadet überstanden und im Zuge diese sogar fast 10% zugelegt. Die Aktie sei mit einem 2021er-KGV von 23 und einem 2021er-KUV von 9,2 im historischen Vergleich schlicht günstig bewertet. Nur im Krisenjahr 2018 sei das Papier noch günstiger zu haben gewesen.Die politischen Risiken und Regulierungsbemühungen vieler Länder würden von den Investoren überbewertet. Eine nachhaltige Gefahr für Facebooks Geschäft durch die drohende Regulierung sehe "Der Aktionär" nicht. Eine mögliche Abspaltung der Töchter WhatsApp und Instagram sei nicht zwangsweise negativ für die Anleger, da diese als unabhängige Unternehmen an der Börse sogar mehr wert sein dürften als aktuell.Und operativ sehe es weiterhin top aus beim US-Konzern. Q4 sei wieder ein Rekordquartal gewesen. Das Unternehmen habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen deutlich geschlagen und habe auch bei den Nutzern zulegen können.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link