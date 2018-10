Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (15.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Das Unternehmen äußere sich zum aktuellen Hack: Es seien weniger als die ursprünglich gemeldeten 50 Mio. Accounts betroffen - nur 30 Mio. Access Tokens seien in Gefahr. Jedoch seien sensible persönliche Daten gestohlen worden.Am stärksten betroffen seien dabei 14 Mio. Nutzer. Hier sei durch gestohlene Tokens auf persönliche Daten wie Namen, Adressen, Kontaktdaten, Beziehungsstatus und die letzten 15 Suchanfragen zugegriffen worden. Von weiteren 15 Mio. Accounts seien nur Kontaktinformationen abgegriffen worden. Von einer Million seien keine Daten gestohlen worden.Der Hack zeige: Facebook könne den Vorwurf, dass es schlecht mit den persönlichen Daten seiner Nutzer umgehe, zur Zeit nicht entkräften. Hinzu komme eine Ermittlung der irischen Datenschutzbehörde. Im Fokus der Untersuchung stünden mögliche Versäumnisse beim Schutz von Kundendaten. Die irische Datenschutzbehörde ermittle, ob Facebook "angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen hat, um nach Maßgabe der Datenschutzverordnung die Sicherheit der persönlichen Daten zu gewährleisten".Anleger sollten Abstand halten - der Abwärtstrend geht weiter, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: