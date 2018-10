Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

137,19 EUR -3,10% (04.10.2018, 19:02)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

138,38 EUR -0,16% (04.10.2018, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 158,38 -2,49% (04.10.2018, 18:48)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Am Freitag habe Facebook mitgeteilt, dass sich Hacker den Zugriff auf bis zu 50 Mio. Nutzertokens verschafft hätten. Das Problem sei aber schon drei Tage zuvor entdeckt und behoben worden. Ferner weise das Unternehmen in einem Blogpost darauf hin, dass die Access Tokens auch für die Anmeldung bei anderen Diensten zurückgesetzt worden seien. Ob mithilfe der Tokens Daten von Facebook-Nutzern oder von Drittanbietern gestohlen worden seien, sei nicht bekannt.Die irische Datenschutzbehörde ermittle nach dem Angriff, ob Facebook "angemessene technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen hat, um nach Maßgabe der Datenschutzverordnung die Sicherheit der persönlichen Daten zu gewährleisten".Der negative Newsflow um Facebooks Datendebakel lasse nicht nach. Hinzu kämen schrumpfende Nutzerzahlen, Verlust von Werbe-Reichweite und schwächeres Wachstum.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: