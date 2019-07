Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook habe Indien fest im Griff. Die dominante Marktstellung wolle der US-Konzern jetzt nutzen und plane einen Payment-Dienst für WhatsApp.Das zu Facebook gehörende WhatsApp zähle in Indien über 400 Millionen Nutzer. Das habe der Messenger-Dienst im Rahmen einer Konferenz am Freitag bestätigt. Damit sei der Subkontinent der wichtigste Markt für WhatsApp. Beinahe jeder Inder mit einem Smartphone - das seien rund 450 Millionen - nutze damit den Messenger-Dienst.Auf der gleichen Pressekonferenz in Neu-Delhi habe WhatsApp-Chef Will Cathcart zudem einen Bezahldienst angekündigt. Nachdem WhatsApp Pay bereits seit 2018 in Indien getestet worden sei, solle der Bezahldienst Ende dieses Jahres für den wichtigen Markt erscheinen.Digitale Zahlungsmöglichkeiten via Smartphone seien in Indien eine echte Alternative und würden über großes Wachstumspotenzial verfügen, denn ein Großteil der Bevölkerung habe kein Bankkonto. Der WhatsApp-Dienst solle jedoch erst dann werden, wenn er den Vorgaben der Reserve Bank of India entspreche.Diversifizierte Geschäfte, die nicht nur aus Werbeeinahmen Umsatz generieren würden, habe Facebook dringend nötig. Langfristig dürfte sich die Monetarisierung von WhatsApp damit auch auf die Facebook-Aktie auswirken, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nach-folgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.