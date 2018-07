Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

152,30 EUR -18,17% (26.07.2018, 18:34)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 177,87 -18,22% (26.07.2018, 18:35)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Jason Helfstein von Oppenheimer:Jason Helfstein, Aktienanalyst von Oppenheimer, bleibt in seiner Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) bei der Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Nach etwas schwachen Quartalszahlen sehe sich Facebook Inc. einem herausfordernden zweiten Halbjahr gegenüber. Das Management habe von einem sinkenden Umsatzwachstum gesprochen und erwarte auf lange Sicht operative Margen von 35%. Als Gründe für die revidierten Umsatzplanungen habe Facebook die beabsichtigte Verschiebung von auf der Plattform verbrachter Zeit in Richtung Stories, Gegenwind durch Währungseffekte und die Datensicherheit angegeben.Für Analystb Jason Helfstein ist Facebook Stories der gewichtigste Aspekt, da Facebook nicht nur näher an Instagram gerückt, sondern auch der Alleskönner-Trend der Facebook App fortgesetzt werde, nachdem das Experiment mit Facebook Live gescheitert und der Ausgang von Facebook Marketplace unsicher sei sowie die ersten Ergebnisse von Facebook Watch ernüchternd ausgefallen seien.In ihrer Facebook-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Oppenheimer das "outperform"-Rating, kürzen jedoch das Kursziel von 225,00 auf 200,00 USD.Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:151,57 EUR -18,04% (26.07.2018, 17:35)