Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

138,75 EUR +0,61% (05.10.2018, 15:38)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

138,10 EUR -0,20% (05.10.2018, 15:23)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

158,85 USD -2,20% (04.10.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (05.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook sei in vielerlei Hinsicht ein Konzern der Superlative. Auch hinsichtlich der Kapitalvernichtung. Seit den desaströsen Q2-Zahlen Ende Juli sei der US-Titel um 27 Prozent eingebrochen.Seit dem Crash am 25. Juli habe sich der Internettitel nicht erholen können. Im Bereich 172 Dollar sei im August zwar etwas Ruhe eingekehrt, die Erholungsversuche seien aber gescheitert. Die Aktien seien bis 158,00 Dollar durchgereicht worden.Ein Blick auf den Börsenwert zeige das dramatische Ausmaß: Das soziale Netzwerk habe seit Vorlage der Q2-Zahlen 174 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren - in neun Wochen! Ein Ende der Kurs-Talfahrt sei derzeit nicht in Sicht. Das Papier sei gestern mit 157,35 Dollar aus dem Handel gegangen und habe damit das wichtige Verlaufstief bei 158,00 Dollar aufgegeben. Sollte der Durchbruch nachhaltig sein, dürfte die nächste Verkaufswelle folgen - zunächst bis zum Jahrestief bei 149,02 Dollar.DER AKTIONÄR rate längerfristig orientierten Anlegern, die Finger von der Facebook-Aktie zu lassen. (Analyse vom 05.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: