Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

223,00 EUR +0,45% (05.10.2020, 08:24)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

223,90 EUR (02.10.2020)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

259,94 USD -2,51% (02.10.2020)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (05.10.2020/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Kommt die zweite Verkaufswelle? - ChartanalyseDie Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) beendeten Anfang September einen mittelfristigen und enorm steilen Aufwärtstrend am Kurszielbereich um USD 305,00, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einem kleinen Doppelhoch sei der Wert binnen weniger Tage unter die Unterstützung bei USD 278,89 und anschließend auch unter die zentrale kurzfristige Aufwärtstrendlinie eingebrochen. In der Spitze habe die Verkaufswelle bereits zu Abgaben unter die Haltemarke bei USD 250,15 geführt, ehe eine Erholung entlang der gebrochenen Aufwärtstrendlinie etabliert worden sei.Ausblick: Die Aktien von Facebook hätten nach einer Vielzahl von bearishen Signalen eine Pause im Ausverkauf eingelegt. Von der alten Stärke seien sie aber noch weit entfernt.Die Short-Szenarien: Mit dem Erreichen der Hürde bei USD 270,00 sei auch ein Erholungsziel abgearbeitet worden. Es könnte also in Kürze zu einer weiteren Abwärtsbewegung kommen, sofern jetzt auch die kleinere Unterstützung bei USD 259,00 und der Bereich um USD 255,00 unterschritten würde. In der Folge dürfte der Wert zunächst erneut bis USD 244,14 fallen. Werde auch dieses Ausverkaufstief unterschritten, wäre das nächste Verkaufssignal aktiviert und anschließend mit einem Einbruch bis USD 230,00 zu rechnen. Nach einer weiteren Erholung könnte auch diese Marke unterschritten und der Abwärtsimpuls bis USD 208,66 ausgedehnt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: