Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (14.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook habe sich in der Corona-Krise als sehr innovatives Unternehmen entpuppt, welches die Gunst der Stunde nutze, um mit Investitionen seine Marktposition weiter auszubauen. Laut dem Nachrichtensender CNBC baue der US-Konzern in Kooperation mit anderen Unternehmen nun ein massives Unterseekabel um Afrika, damit mehr als 1,3 Mrd. Einwohner des Kontinents Zugang zum Internet bekämen. Das Projekt werde zusammen mit China Mobile, dem südafrikanischen Konzern MTN, dem französischen Unternehmen Orange und dem britischen Telekommunikationsanbieter Vodafone sowie lokalen Netzbetreibern aus Afrika umgesetzt."Der Aktionär" bewertet Facebooks Internet-Projekt in Afrika positiv. Denn damit verschaffe sich der US-Konzern den Zugang zum gewaltigen afrikanischen Markt mit über 1 Mrd. Menschen. Schon jetzt nutze ein Drittel der gesamten Weltpopulation die Dienste von Facebook und seiner Tochterunternehmen wie Instagram und WhatsApp. Erst vor kurzem habe Facebook mit einer milliardenschweren Beteiligung beim indischen App-Netzwerk Jio Platforms für Aufsehen gesorgt.Das Unternehmen zeige in der Pandemie-Krise eindrucksvoll, zu welch einer gewaltigen Finanz- und Innovationskraft es fähig sei. Die Facebook-Papier bleibe ein Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link