Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.07.2018/ac/a/n)



auda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Facebook: Hohe Schwankungen einplanen - AktienanalyseZwar hat Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) im zweiten Quartal insgesamt die Analystenschätzungen übertroffen, allerdings hat der Datenkunst Skandal um Cambridge Analytica und die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung tiefe Spuren bei Facebook hinterlassen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Facebook habe im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Anteilschein von 1,74 US-Dollar die Expertenschätzungen von 1,70 US-Dollar übertroffen, habe beim Umsatz mit 13,23 Mrd. US-Dollar allerdings Abstriche machen müssen - die Schätzungen seien von 13,35 Mrd. US-Dollar ausgegangen. Größtes Problem für den Socialmediabetreiber seien hingegen die rückläufigen Nutzerzahlen in Europa und den USA gewesen. In der US-Nachbörse sei der Aktienkurs von Facebook um 23 Prozent eingebrochen.Noch am Mittwoch hätten Wertpapiere von Facebook ein frisches Rekordhoch bei 218,62 US-Dollar markiert, bevor der große Knall nachbörslich eingesetzt habe. Die Aktie sei um über 23 Prozent auf etwa 165 US-Dollar zurückgefallen, was unter Experten einer kurzfristigen Übertreibung zuzuschreiben sei. Die erste Indikation vom Donnerstag weise dagegen nur einen Kursabschlag von etwa 10 Prozent aus, der weitere Weg der Aktie werde sich allerdings erst in den kommenden Tagen zeigen müssen. Durch die zu erwartende Volatilitäten zu Beginn des US-Handels könnten Investoren und Schnäppchenjäger durchaus etwas herausholen.Einen Königsweg nach diesem massiven Kursverfall gebe es nicht, spekulative Anleger könnten jedoch auf einen Rebound zurück zum Niveau von 197,50 US-Dollar setzen. Spätestens an dem Widerstandsniveau von grob 200,00 US-Dollar sollten jedoch wieder deutliche Gewinnmitnahmen einsetzen. Eine rasche Rückkehr zurück zu den Jahreshochs von 218,62 US-Dollar werde hingegen ein schwieriges Unterfangen werden, zu groß scheine der kurzfristige Schaden für die Aktie zu sein.Egal auf welcher Seite sich Anleger kurzfristig positionieren würden, dürfte die Volatilität in den kommenden Tagen extrem hoch werden. Trotzdem können Investoren auf Sicht von nur wenigen Stunden an einer Kurserholung bis 200 US-Dollar partizipieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: