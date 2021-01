Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der US-Konzern habe heute seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal vorgelegt und die Analystenerwartungen fast in jedem Bereich deutlich übertroffen. Zudem habe Facebook angekündigt, seine Aktien im Umfang von 25 Mrd. USD zurückkaufen zu wollen.Darüber hinaus habe der Social-Media-Riese angegeben, von den positiven Effekten der Corona-Krise wie dem Trend zum E-Commerce im vergangenen Quartal profitiert zu haben. Allerdings habe Facebook davor gewarnt, dass das Datenschutz-Update von Apples iOS14 und die Überwindung der Corona-Krise sich negativ auf Facebooks Werbegeschäft auswirken könnten.Facebook habe mal wieder ein hervorragendes Zahlenwerk vorgelegt und die Erwartungen der Analysten quasi pulverisiert. Beeindruckend sei, dass der Social-Media-Riese immer noch von Quartal zu Quartal bei seinen Nutzerzahlen zulegen könne. Auch die Pläne zum Aktienrückkauf würden den Aktionären in die Hände spielen. Facebook bleibe ein Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2021)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: