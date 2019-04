Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

153,96 EUR -0,22% (04.04.2019, 11:40)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

173,54 USD -0,38% (03.04.2019, 22:15)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Der US-Konzern schaffe es nicht, sich aus dem Daten-Sumpf zu befreien. Erneut seien massenhaft Nutzerdaten auf Cloud-Servern von Amazon.com zugänglich gemacht worden. Obwohl die Facebook-Aktie gut in den US-Handel gestartet sei, habe sie nach Veröffentlichung des Bloomberg-Berichts rund 2,5% verloren.Nach etlichen Skandalen sei klar, dass unsere Nutzerdaten auf Facebook nicht sicher seien. Man müsse aber hinzufügen, dass dies kein Facebook spezifisches Problem sei. In Zeiten von BigData und Künstlicher Intelligenz sei dieses Thema zudem brisant wie nie zuvor, denn die Rückschlüsse, die sich durch die Analyse der Datensätze machen lassen würden, seien erstaunlich. Und es werde dabei wesentlich privater, als mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, welchem politischen Spektrum wir zuzuordnen seien, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:153,98 EUR -2,38% (04.04.2019, 11:24)