Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

310,15 EUR -0,35% (17.08.2021, 08:40)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

305,10 EUR -0,78% (16.08.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

366,56 USD +0,93% (16.08.2021)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (17.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook treibe seine Bestrebungen, mehr Kontrolle über die Internet-Infrastruktur zu bekommen, voran. Dazu engagiere sich das Unternehmen bei zwei Unterwasserkabelprojekten, die für eine bessere Internet-Anbindung in Afrika und Asien sorgen sollten, und arbeite dabei mit Größen verschiedener Branchen zusammen.Am Montag habe das Projekt 2Africa, bei dem Facebook unter andere mit den Telekommunikationskonzernen Orange und Vodafone zusammenarbeite, bekannt gegeben, dass vier neue Länder angeschlossen würden: Angola, Nigeria sowie die Inselstaaten Seychellen und Komoren.Ziel des Projekts sei es, einen Unterwasserring aus Glasfaserkabeln um Afrika zu bauen und daran 26 Länder anzuschließen. Die Inbetriebnahme sei für 2023 geplant.Bereits am Sonntag habe Facebook erklärt, dass das Unternehmen sich am Apricot-Projekt in Asien beteilige. Das 7.500 Meilen lange Unterwasserkabelsystem solle Japan, Taiwan, Guam, die Philippinen, Indonesien und Singapur miteinander verbinden.Das Engagement von Facebook im Internet-Infrastruktur-Bereich zusammen mit den neuesten Projekten wie der Einführung eigener Onlineshops und Metaverse zeige, wie ganzheitlich in dem Unternehmen gedacht werde.Investierte Anleger lassen Gewinne laufen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link