Der Autor Emil Jusifov hält un¬mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (01.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook habe sich mit einem US-Bundesgericht geeinigt, im Rahmen eines Vergleichs 650 Millionen Dollar wegen unerlaubter Gesichtserkennung an knapp 1,6 Millionen Nutzer im Bundesstaat Illinois zu zahlen.Der Hintergrund sei eine seit fünf Jahren laufende Sammelklage wegen des unerlaubten Sammelns biometrischer Daten der Nutzer. Laut dem Nachrichtenportal Heise.de habe Facebook den Nutzern beim Speichern von Bildern angeboten, Freunde zu erkennen und zu markieren. Dafür sei nicht nur das hochgeladene Foto gescannt, sondern auch andere Fotos und Profile durchsucht worden, um diese auf dem neuen Foto zu identifizieren. Das sei ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz der USA gewesen.Facebook verpflichte sich nun knapp 350 Dollar pro betroffener Nutzer - insgesamt 650 Millionen Dollar - zu zahlen."Wir freuen uns, eine Einigung erzielt zu haben, damit wir diese Angelegenheit überwinden können. Dies ist im besten Interesse unserer Gemeinschaft und unserer Aktionäre", habe ein Facebook-Sprecher in einer Erklärung gesagt.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Facebook-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 01.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: