Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (05.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook habe aufgrund seiner Marktmacht und zahlreicher Kartellverfahren gegen sich nur eine begrenzte Möglichkeit die Wettbewerber durch gezielte Übernahmen zu schwächen. Stattdessen verfolge der Social-Media-Riese seit Jahren eine andere Strategie. Es würden einfach Funktionen kopiert, die die Konkurrenz populär und stark gemacht hätten.So habe Facebook letztes Jahr "Reels" eingeführt. "Reels" biete TikTok-ähnliche Funktionen und sei auf der Instagram-Plattform verfügbar. Dieser Schritt sei von vielen Marktbeobachtern als ein Schlag gegen den populären Rivalen TikTok empfunden worden.Bereits letztes Jahr habe Facebook auch "Messenger Rooms" gelauncht. Mit diesem Dienst könnten Videokonferenzen für bis zu 50 Teilnehmer aufgesetzt werden. Die Nutzung solle ähnlich simpel sein wie bei Zoom: Der Organisator verschicke einen Weblink, über den andere Teilnehmer der Konferenz beitreten könnten. Das sei eine Machtdemonstration in Richtung des aufstrebenden Videokonferenzanbieters Zoom gewesen.Vor Kurzem habe Facebook nun bekannt gegeben, dass Instagram auf den Livestream-Boom in Apps wie Zoom und Clubhouse mit einer neuen Funktion reagiere. In "Live Rooms" könnten bis zu vier Personen zusammen einen Videochat übertragen. Die Idee sei, damit zum Beispiel Talkshows, Fragerunden - oder auch nur Unterhaltungen mit Freunden führen zu können, habe die zu Facebook gehörende Plattform am Montag erläutert. Auch eine Shopping-Funktion und Aktionen zum Spendensammeln könnten eingebunden werden.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Facebook-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 05.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.