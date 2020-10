Börsenplätze Facebook-Aktie:



235,60 EUR +0,26% (22.10.2020, 13:51)



235,75 EUR +0,11% (22.10.2020, 13:27)



278,73 USD +4,17% (21.10.2020, 22:00)



US30303M1027



A1JWVX



FB2A



FB



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (22.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Das Besondere an Facebook ist, dass das Unternehmen nicht nur durch seine enorme Marktmacht im Social-Media-Bereich überzeugt, sondern auch durch seine Innovationen. Diese scheint der Internet-Riese wie am Laufband zu produzieren.Wie gestern bekannt geworden sei, habe Facebook seinen Dating-Service in Europa gestartet. Der Dienst solle Nutzern dabei helfen, anhand ihrer Angaben, neue Partner zu finden. Hierbei solle es sich allerdings nicht um bestehende Facebook-Freunde handeln, da diese vom Algorithmus aussortiert würden.Der Marktführer im Bereich Datingdienste sei die Match Group, der u.a. die populäre App Tinder gehöre. Gehe man davon aus, dass ein Viertel der Match-Group-Nutzer zu Facebook abwandere, dann würde dies im Falle einer Monetarisierung des Dienstes in etwa einem Umsatzpotenzial von 500 Mio. USD im Jahr für Facebook entsprechen, also nur einem Bruchteil von Facebooks Jahresumsatz (2020er-Umsatz solle bei rund 80 Mrd. USD liegen).Angesichts der andauernden Corona-Krise sehe "Der Aktionär" aber ein sehr großes Wachstumspotenzial im Markt für Online-Dating. Dies werde auch von aktuellen Prognosen bestätigt. So solle der Markt für Online-Datingdienste bis 2024 um rund 45% wachsen.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link