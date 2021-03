Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

226,40 EUR -0,85% (12.03.2021, 09:15)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

228,90 EUR +2,97% (11.03.2021, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

273,88 USD +3,39% (11.03.2021, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (12.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Nach der ersten Corona-Welle habe sich das Online-Werbegeschäft aufgrund des boomenden Online-Handels schnell erholt. Ein Umstand den Facebook nun für sich, seine Creator und die Aktionäre nutzen wolle.Denn laut dem Unternehmen sollten künftig auch Videos mit einer Dauer von nur einer Minute mit Werbung versehen werden. Zuvor seien nur Videos monetarisierbar gewesen, die mindestens drei Minuten gelaufen seien. Darüber hinaus sollten ausgewählte User die Möglichkeit erhalten, auch innerhalb ihrer Facebook-Stories Werbung zu schalten."Wir wollen sichergehen, dass noch mehr Inhalte monetarsierbar werden", habe Facebooks Produktmanager Yoav Arnstein gesagt. "Und wir wissen, dass Kurzvideos immer populärer werden."Für Facebook sei die Ausweitung der Werbemöglichkeit eine einfache Art und Weise, das Umsatzwachstum aufzubessern. Denn knapp die Hälfte, die der Werbende für die Anzeige bezahle, bleibe beim Internetriesen hängen.Mit der Ausweitung der Werbemöglichkeiten könne der Social-Media-Anbieter ohne große Kosten die Umsätze erhöhen. Und die Monetarisierungschancen im weitreichenden Ökosystem seien noch nicht ausgeschöpft. Dieser wichtige Kurstreiber für Facebook bleibe damit auch in Zukunft erhalten.Anleger lassen die Gewinne bei der Facebook-Aktie laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link