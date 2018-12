Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

127,36 EUR -0,48% (17.12.2018, 10:44)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

127,10 EUR -1,01% (17.12.2018, 10:31)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

144,06 USD -0,66% (14.12.2018)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (17.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook habe auf einen Bug hingewiesen, der Fotos von bis zu 6,8 Mio. Nutzern kompromittiert haben könnte. Geschenkt, denn mittlerweile sollte jedem klar sein: Die persönlichen Daten seien auf Facebook nicht sicher. Was aber sicher sei: Die Aktie setze aktuell zu einer Gegenbewegung an.Das aktuelle Problem schildere ein Facebook-Entwickler in einem Blogpost: "Wenn jemand für eine App die Erlaubnis erteilt, auf seine Fotos auf Facebook zuzugreifen, lassen wir den Zugriff nur auf Fotos zu, die auch in der Facebook-Chronik freigegeben wurden. Der Bug ermöglichte jedoch den Zugriff auf weitere Fotos." Unklar sei dabei aber, ob die Dritten tatsächlich auf diese Fotos missbräuchlich zurückgegriffen hätten.Der Konzern schaffe mit diesem Bug ein weiteres Datenschutzproblem und beschädige das Nutzervertrauen weiter. Gift in Zeiten, in denen der Konzern bereits mit sinkendem Nutzerwachstum in Europa zu kämpfen habe. Langfristig stelle das den Konzern und damit auch die Kursentwicklung der Aktie unter massiven Druck.Anleger können, vorausgesetzt der gleitende Durchschnitt wird zurückerobert, auf eine Fortsetzung der Gegenbewegung spekulieren, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Facebook-Aktie. (Analyse vom 17.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: