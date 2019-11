Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

171,92 EUR -0,10% (01.11.2019, 08:52)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

191,65 USD +1,81% (31.10.2019, 21:15)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (01.11.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Facebook: Aktie ohne hohes Niveau - ChartanalyseRückblick: Am Mittwoch legte Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) nachbörslich Zahlen für das abgelaufene Quartal vor, die vom Markt gestern gleich zu Handelsbeginn mit Käufen "gefeiert" wurden, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Obwohl die Erwartungen der Analysten größtenteils hätten übertroffen werden können, habe sich die Aktie nicht auf dem hohen Niveau halten können, sondern sei am Widerstandsbereich bei 198,48 USD abgeprallt. Im Anschluss sei der alte Widerstand um 191,40 USD angesteuert worden, unterhalb dessen die Bullen in den vergangenen Monaten an einem Comeback arbeiten würden.AusblickZugegeben, für Anleger in der Facebook-Aktie hätte es gestern besser laufen können. Trotzdem sei der Ausbruch über 191,40 USD ein wichtiger Schritt nach vorne gewesen. Im besten Fall sei damit die Bodenbildung der letzten Monate abgeschlossen und die Kurse könnten in den nächsten Wochen weiter auf 200 und später 208,66 USD durchstarten. Der alte Widerstand um 191,40 USD fungiere nun als Unterstützung, dem relativ dicht weitere folgen würden. Sollte man diese Supports bis hin zum EMA 200 jedoch bärisch durchbrechen, sei Vorsicht geboten. Es bestehe die Gefahr, die gesamte Range seit Sommer nach unten zu durchqueren. (Analyse vom 01.11.2019)Börsenplätze Facebook-Aktie:Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:172,62 EUR +2,18% (31.10.2019, 17:35)