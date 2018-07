Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (16.07.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Facebook-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die die Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) charttechnisch unter die Lupe.Das "bullish engulfing" aus der Vorwoche habe der Facebook-Aktie Rückenwind geliefert, der sich in einem neuen Rekordstand (208,43 USD) manifestiere. Eines der besten Signale der Technischen Analyse sorgt also zum wiederholten Mal für ein prozyklisches Investmentkaufsignal. Der erneute Stärkebeweis unterstreiche, dass der Anfang 2014 etablierte Haussetrend weiterhin dominiere. Die Parallele zu besagtem Aufwärtstrend (akt. bei 221 USD) stecke im "uncharted territory" das nächste Anlaufziel ab. Jenseits der oberen Kanalbegrenzung definiere die 161,8%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von Ende Januar bis Ende März (224 USD) einen weiteren Widerstand.Rückenwind erhalte der Technologietitel weiterhin von Seiten der quantitativen Indikatoren (z. B. MACD, RSL). Apropos MACD: Der Trendfolger sei inzwischen wieder in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) freundlich zu interpretieren. Unter Risikogesichtspunkten könne der Stopp für bestehende Engagements auf das Niveau des Tiefs der eingangs erwähnten "bullish engulfing"-Kerze (192 USD) nachgezogen werden. Schließlich wäre bei einem Rutsch unter dieses Level auch ein Rebreak des alten Allzeithochs (195 USD) zu beklagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:178,23 EUR +1,04% (13.07.2018, 17:35)