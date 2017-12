XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (07.12.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Zahlreiche Hersteller wie Oculus, HTC oder Sony würden mittlerweile VR-Headsets anbieten. Die Hardware sei beeindruckend, aber es mangle an Software. Facebook zeige jetzt eine Neuerung, welche die virtuelle Realität um einige nützliche Anwendungen erweitere: Einen Desktop in der virtuellen Realität.Die neue Software heiße Dash und biete zahlreiche neue Funktionen für die Oculus Rift. So lasse sich jetzt auf die Windows Benutzeroberfläche oder andere Apps wie YouTube, Chrome oder Spotify zugreifen.Oculus biete viel Potenzial für den Social Media-Anbieter. Das VR-Engagement des Internetgiganten diversifiziere das sonst fast ausschließlich aus Werbeeinnahmen bestehende Geschäft. Langfristig eine positive Entwicklung nicht nur für den Konzern, sondern auch für die Investoren.Anleger sollten die Gewinne bei der Facebook-Aktie laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Das Kursziel werde bei 200,00 Euro belassen - der Stopp liege bei 135,00 Euro. (Analyse vom 07.12.2017)Börsenplätze Facebook-Aktie: