Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

139,95 EUR +0,60% (13.07.2017, 12:44)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 158,90 (12.07.2017)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (13.07.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Fulda (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook habe einen neuen Meilenstein erreicht und verzeichne inzwischen 2 Mrd. Nutzer weltweit. Jeden Tag würden mehr als 175 Mio. Menschen mit Love-Reaktionen positive Beiträge, Fotos oder Videos teilen. Im Schnitt würden mehr als 800 Mio. Menschen pro Tag Inhalte auf Facebook "liken". Mehr als 1 Mrd. Menschen würden Facebook Groups im Monat nutzen. Pünktlich zum Erreichen des neuen Meilensteins habe Facebook seine Good Adds Up-Kampagne auf Facebook gestartet, zudem beinhalte der Newsfeed ein personalisiertes Video, um den Erfolg zu feiern. Zuletzt sei bekannt geworden, dass Facebook seine eigenen TV-Serien produzieren wolle und damit in das Metier von Netflix & Co. dränge. Im Bereich Onlinewerbung seien Facebook und Google eine Macht. Laut einer aktuellen Studie werden pro Werbe-Dollar schon jetzt rund 71 Cent in den Kassen der beiden Konzerne landen.Die Möglichkeiten von Facebook seien gigantisch. Dabei gehe der Konzern sehr gekonnt vor, um mit seinen 2 Mrd. "Kunden" Geld zu verdienen.Die Facebook-Aktie befinde sich seit Jahren in einem intakten Aufwärtstrend. Und auch aktuell stünden die technischen Ampeln weiterhin auf Grün.Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:139,85 EUR +1,12% (13.07.2017, 12:36)