Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (09.11.2017/ac/a/n)



Fulda (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Das soziale Netzwerk Facebook sei im dritten Quartal 2017 erneut kräftig gewachsen. So habe man einen Umsatzsprung um 47% auf 10,3 Mrd. US-Dollar gemeldet. Die Werbeerlöse seien dabei um 49% auf 10,1 Mrd. US-Dollar geklettert, während das Mobile-Geschäft auf 8,9 Mrd. US-Dollar zugelegt und damit 88% zu den Werbeeinahmen beigesteuert habe. Der Nettogewinn sei derweil auf 4,7 Mrd. US-Dollar geklettert, nach 2,63 Mrd. US-Dollar im Jahr vorher. Unter dem Strich sei ein Nettogewinn von 1,59 US-Dollar je Aktie in der Kasse geblieben. Analysten hätten im Vorfeld nur mit Einnahmen von 9,84 Mrd. US-Dollar sowie mit einem Nettogewinn von 1,28 US-Dollar je Aktie gerechnet.Die Zahl der monatlichen Nutzer auf Facebook sei um 16% auf 2,07 Mrd. Menschen geklettert. Laut Facebook COO-Sheryl Sandberg habe Facebook zuletzt mehr als 6 Mio. Werbetreibende verzeichnet, die Tochter Instagram sei zuletzt auf mehr als 2 Mio. Werbekunden gekommen. Facebook habe das Quartal mit Barreserven von mehr als 38 Mrd. US-Dollar beendet. So könne es weitergehen!Chartcheck: Wie an der Schnur gezogen bewege sich die Facebook-Aktie (aktuell 179 US-Dollar) nach oben. Die anfängliche Unsicherheit der Anleger scheine sich mehr und mehr zu legen. Aus technischer Sicht stehen die Ampeln bei Facebook weiterhin ganz klar auf Grün, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe November 2017)XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:153,25 EUR -1,35% (09.11.2017, 17:35)