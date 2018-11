Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (19.11.2018/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Abwärtstrend setzt sich fort - ChartanalyseSeit dem massiven Kurseinbruch, der die Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) im Juli dieses Jahres direkt nach der Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei 218,62 USD erfasst und über 20% der Marktkapitalisierung gekostet hatte, kommt der Wert nicht mehr zur Ruhe, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In einer ersten Verkaufswelle seien die Aktien damals bis an die wichtige Unterstützung bei 168,18 USD eingebrochen. Die anschließende Erholung sei bereits im August abgeebbt und der Wert habe erneut zurückgesetzt. Im September sei die 168,18 USD-Marke gebrochen und nach diesem Verkaufssignal direkt die mittelfristige Aufwärtstrendlinie angesteuert worden. Diese sei im Oktober unterschritten und direkt im Anschluss auch das bisherige Jahrestief bei 149,02 USD und die Unterstützung bei 148,00 USD gebrochen worden. Erst an der 138,81 USD-Marke habe der Wert seinen freien Fall gestoppt. Doch die daraufhin einsetzende Erholung sei von den Bären unsanft an der Barriere bei 156,50 USD gestoppt und die Aktien von Facebook erneut in die Tiefe gerissen worden.Ausblick: Aktuell würden die Bullen versuchen, den Wert im Bereich der Unterstützung bei 138,81 USD zu stabilisieren. Aufgrund der enormen Abwärtsdynamik der letzten Monate dürfte dieses Unterfangen erfolglos bleiben.Die Short-Szenarien: Mit dem jüngsten Kursrutsch sei auch die langfristige Aufwärtstrendlinie bei den Aktien von Facebook unterschritten worden. Solange diese, die bei rund 148,00 USD verlaufe, nicht zurückerobert werden könne, sei der Abwärtstrend voll intakt und mit einem Bruch der 133,50 USD-Marke zu rechnen. Darunter käme es zu einer steilen Verkaufswelle, die direkt bis 122,50 USD und darunter bis an die langfristige Unterstützung bei 114,00 USD führen dürfte. Erst auf diesem Niveau könnte der Wert eine mittelfristige Erholung starten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: