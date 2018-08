Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

150,31 EUR +0,46% (23.08.2018, 09:11)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 173,64 +0,59% (22.08.2018)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

149,02 EUR (22.08.2018)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (23.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Abwärtstrend setzt sich fort - AktienanalyseNoch im Juni stiegen die Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) über ihr damaliges Allzeithoch bei 195,32 USD an und setzten den übergeordneten Aufwärtstrend zunächst fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Spitze sei ein neues Rekordhoch bei 218,62 USD erreicht worden, ehe die negative Marktreaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen am 26. Juli für einen massiven Kurseinbruch gesorgt habe. An diesem Tag hätten die Aktien bereits mit einem gewaltigen Abwärtsgap eröffnet und sich erst an der Unterstützung bei 168,18 USD stabilisieren können. Zwar sei den Käufern in den folgenden Wochen eine leichte Erholung gelungen, doch sei diese noch weit vor der Hürde bei 195,32 USD geendet. Anfang August sei der Wert zum zweiten Mal unter die wichtige Unterstützung bei 175,49 USD zurückgefallen. Damit könnte die Erholungsphase bereits wieder ihrem Ende entgegen gehen.Ausblick: Die Aktien von Facebook hätten den crashartigen Einbruch von Ende Juli noch nicht überwunden. Jetzt drohe bereits die Wiederaufnahme des Abwärtstrends, den dieser Ausverkauf ausgelöst habe.Die Short-Szenarien: Mit dem Unterschreiten der 175,49 USD-Marke könne es bei den Aktien jetzt zu einem weiteren Rückfall auf 168,18 USD und das bisherige Ausverkaufstief bei 166,56 USD kommen. Diese zentrale Unterstützungszone dürfte von den Bullen zunächst verteidigt werden und sich eine weitere Erholung anschließen. Breche der Wert jedoch unter die Marke ein, wäre der Abwärtstrend sofort reaktiviert und eine Verkaufswelle bis156,50 USD die Folge. An dieser Stelle verlaufe auch eine langfristige Aufwärtstrendlinie. Sollte die Kreuzunterstützung nicht für eine Stabilisierung genutzt werden, seien weitere Verluste bis USD wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: