Kursziel

Facebook-Aktie

(USD) Rating

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 315,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 10.08.2020 195,00 Reduce HSBC Nicolas Cote-Colisson 05.08.2020 300,00 Buy Argus Research Joseph Bonner 04.08.2020 200,00 Verkaufen Independent Research Markus Jost 03.08.2020 275,00 Hold Pivotal Research Michael Levine 31.07.2020 303,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 31.07.2020 280,00 Strong buy Raymond James Aaron Kessler 31.07.2020 285,00 Overweight Barclays Ross Sandler 31.07.2020 242,00 Buy UBS Eric Sheridan 31.07.2020 315,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 31.07.2020 300,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 31.07.2020 305,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 31.07.2020 300,00 Buy Jefferies Brent Thill 31.07.2020 300,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 31.07.2020 270,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 31.07.2020 300,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 31.07.2020 305,00 Outperform JMP Securities Ronald Josey 31.07.2020 285,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 31.07.2020 320,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 30.07.2020

Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

222,00 EUR +1,83% (12.08.2020, 17:30)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

222,05 EUR -1,18% (12.08.2020, 17:12)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

261,96 USD +2,28% (12.08.2020, 17:16)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (12.08.2020/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 320,00 oder 195,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. hat am 30.07.2020 die Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 31. Juli zu entnehmen ist, sei der Umsatz im Jahresvergleich um 11% auf 18,8 Mrd. Dollar (15,8 Mrd. Euro) gewachsen. In den ersten Juli-Wochen habe es ein ähnliches Wachstum gegeben. Vor der Krise seien in Facebooks Geschäft Wachstumsraten von über 20% an der Tagesordnung gewesen.Im Juli seien über 1.000 Werbekunden - darunter Schwergewichte wie Coca-Cola und der Konsumgüterriese Unilever - dem Boykottaufruf von Bürgerrechtsgruppen gefolgt und hätten zeitweise Anzeigen bei Facebook gestoppt. Das Online-Netzwerk verdiene sein Geld fast ausschließlich mit Werbung. Zugleich würden die Nutzerzahlen bei Facebook weiter schnell steigen. Im vergangenen Quartal seien erneut 100 Millionen monatlich aktive Nutzer hinzugekommen - inzwischen seien es insgesamt 2,6 Milliarden. Jeden Tag hätten auf Facebook 1,79 Mrd. Nutzer zugegriffen - 60 Millionen mehr als drei Monate zuvor.Der Gewinn sei mit fast 5,2 Milliarden Dollar in etwa doppelt so hoch ausgefallen wie im Vorjahresquartal. Damals sei das Ergebnis allerdings unter anderem von einer Zahlung von zwei Mrd. Dollar nach Ermittlungen der Verbraucherschutzbehörde FTC belastet worden. Die Zahlen hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Mark Mahaney, Analyst von RBC, den Titel in einer Aktienanalyse vom 30.07.2020 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 271,00 auf 320,00 USD angehoben. Das zweite Quartal sei für das Unternehmen besser als erhofft gewesen, so der Analyst. Während die Online-Werbung allgemein unter dem Virus leide, habe sich das Facebook-Geschäft in diesem Punkt als besonders widerstandsfähig erwiesen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Facebook-Aktie auf einen Blick: