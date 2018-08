Kursziel

Facebook-Aktie

(USD) Rating

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 220,00 Outperform Wells Fargo Peter Stabler 23.08.2018 202,00 Buy Stifel Nicolaus - 22.08.2018 225,00 Outperform RBC Capital Markets - 19.08.2018 230,00 Buy MKM Partners Rob Sanderson 03.08.2018 206,00 Market Outperform JMP Securities - 27.07.2018 210,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 27.07.2018 220,00 Buy Jefferies & Co Brent Thill 26.07.2018 200,00 Outperform Oppenheimer - 26.07.2018 205,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 26.07.2018 185,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 26.07.2018 205,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 26.07.2018 205,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. - 26.07.2018 205,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 26.07.2018 250,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 26.07.2018 200,00 Overweight Piper Jaffray Michael Olson 26.07.2018 180,00 Neutral UBS Eric Sheridan 25.07.2018 210,00 Market perform BMO Capital Markets Daniel Salmon 25.07.2018

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.08.2018/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 250,00 oder 180,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. hat am 25.07.2018 die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht. Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um 42% auf 13,23 Mrd. USD. Der Gewinn wuchs um 31% auf 5,1 Mrd. USD.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Wedbush Securities, Michael Pachter, in einer Aktienanalyse vom 26.07.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "outperform"-Votum für die Facebook-Aktie bestätigt. Das Kursziels wurde aber von 275,00 auf 250,00 USD gesenkt. Der Q2-Bericht habe im Vergleich zu den Erwartungen für keine Begeisterungsstürme gesorgt. Nichtsdestotrotz gehe der Analyst von einer Fortsetzung des starken Wachstums aus. Facebook werde den Monetarisierungsumfang bei Instagram, WhatsApp und Messenger erhöhen. Pachter behalte die Facebook-Aktie ungeachtet einer Senkung des Kursziels auf der Auswahlliste der besten Investmentideen.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von der UBS und liegt bei 180,00 USD. Eric Sheridan, Aktienanalyst der UBS, hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 25.07.2018 von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 212,00 auf 180,00 USD gesenkt. Nach dem Ausverkauf der Aktie als Reaktion auf die Aussagen des Managements zu Wachstum und Margen sei das Chance/Risiko-Profil nun ausgeglichen, so Sheridan. Die Q2-Zahlen selbst hätten Positives und auch Negatives enthalten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Börsenplätze Facebook-Aktie: