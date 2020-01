Xetra-Aktienkurs Fabasoft-Aktie:

24,80 EUR -4,25% (13.01.2020, 15:23)



Tradegate-Aktienkurs Fabasoft-Aktie:

24,50 EUR -5,04% (13.01.2020, 16:14)



ISIN Fabasoft-Aktie:

AT0000785407



WKN Fabasoft-Aktie:

922985



Ticker-Symbol Fabasoft-Aktie:

FAA

Kurzprofil Fabasoft AG:



Die Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) mit Sitz in Linz (Österreich) ist ein 1988 gegründeter Softwarehersteller und Cloud-Anbieter mit langjähriger Erfahrung im elektronischen Dokumenten- und Prozessmanagement. Die Softwareprodukte und Cloud-Produkte von Fabasoft sorgen für das einheitliche Erfassen, Ordnen, prozessorientierte Bearbeiten, sichere Aufbewahren und kontextsensitive Finden aller digitalen Geschäftsunterlagen.



Diese Funktionalitäten werden sowohl im Rahmen von On-Premises-Installationen in den Rechenzentren der Kunden als auch als SaaS- und Cloud-Services genutzt. Darüber hinaus bietet Fabasoft mit dem Appliance-Konzept eine bequeme und zeitsparende Möglichkeit, den Kunden standardisierte Gesamtsysteme (Hardware und Software) für die Nutzung in ihren Rechenzentren zur Verfügung zu stellen. Die Fabasoft Private Cloud, Mindbreeze InSpire (Link öffnet in einem neuen Fenster) sowie Secomo (Verschlüsselungssystem für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) stehen als solche Appliances zur Verfügung. (13.01.2020/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Fabasoft-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Bis auf Kurse von 27 Euro hat sich die Aktie der österreichischen Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) in den letzten Monaten aufgeschwungen. Für Anleger, die seit der Erstvorstellung bei 3,80 Euro (7,55 Euro vor Aktiensplit) dabei sind, bedeutet dies einen Kursgewinn von rund 600%, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Leider erschließe sich die Kursexplosion nicht allein durch die Geschäftszahlen.Die Halbjahreszahlen zum 30.09.2019 würden sich allerdings nicht schlecht lesen: Der Konzernumsatz habe gegenüber dem Vorjahrszeitraum um 24,4% auf 22,4 Mio. Euro gesteigert werden können, das EBIT habe sich um 41,3% auf 4,1 Mio. Euro erhöht. Der Kassenbestand von 26,1 Mio. Euro gehe vor allem deshalb in Ordnung, weil die Gesellschaft keine Bankverbindlichkeiten aufweise. Dennoch erscheine die Marktkapitalisierung von 300 Mio. Euro sowie ein für 2020 erwartetes KGV von 44 recht ambitioniert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fabasoft-Aktie: