Kurzprofil Fabasoft AG:



Die Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) mit Sitz in Linz (Österreich) ist ein 1988 gegründeter Softwarehersteller und Cloud-Anbieter mit langjähriger Erfahrung im elektronischen Dokumenten- und Prozessmanagement. Die Softwareprodukte und Cloud-Produkte von Fabasoft sorgen für das einheitliche Erfassen, Ordnen, prozessorientierte Bearbeiten, sichere Aufbewahren und kontextsensitive Finden aller digitalen Geschäftsunterlagen.



Diese Funktionalitäten werden sowohl im Rahmen von On-Premises-Installationen in den Rechenzentren der Kunden als auch als SaaS- und Cloud-Services genutzt. Darüber hinaus bietet Fabasoft mit dem Appliance-Konzept eine bequeme und zeitsparende Möglichkeit, den Kunden standardisierte Gesamtsysteme (Hardware und Software) für die Nutzung in ihren Rechenzentren zur Verfügung zu stellen. Die Fabasoft Private Cloud, Mindbreeze InSpire (Link öffnet in einem neuen Fenster) sowie Secomo (Verschlüsselungssystem für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) stehen als solche Appliances zur Verfügung. (09.08.2018/ac/a/a)



Haar (www.aktiencheck.de) - Fabasoft-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) unter die Lupe.Gut erholt habe sich jüngst auch die Aktie von Fabasoft. Das Unternehmen werde Ende August Zahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 präsentieren. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden mit einem sehr starken Jahresauftakt und einer erheblichen Steigerung bei Umsatz und Gewinn rechnen. In der Vergangenheit hätten sie mehrfach die schlechte Investor-Relations-Arbeit der Österreicher kritisiert. Vielleicht werde es nun aber doch besser. Anfang September werde Fabasoft-Vorstand Leopold Bauernfeind das Unternehmen bei der Herbstkonferenz 2018 präsentieren, die vom Veranstalter Equity Forum organisiert werde. Das würden die Aktienexperten positiv werten. Sollte sich Fabasoft überdies gewöhnen, dass vernünftige Pressemitteilungen ganz hilfreich und Meldungen in einem schlechten Stakkato-Stil wirklich unterirdisch seien und zudem noch ein weiteres Banken-Research folge, würden sie stets das Gegenteil hinsichtlich einer bislang schwachen IR-Arbeit behaupten.Exzellent dürfte es weiter bei der Tochter Mindbreeze laufen. Übrigens: Google Search Appliance werde in den nächsten Monaten enden. Dann könnte es bei Mindbreeze erneut zu einem regen Ansturm kommen. Der Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Information Insight sowie angewandter künstlicher Intelligenz mit Fokus auf Wissensmanagement sei als Leader im 2018 Gartner Magic Quadrant for Insight Engines positioniert worden und habe in der Kategorie "Ability to Execute" die höchste Positionierung erreicht. Für eine eher kleine Firma aus Österreich sicherlich die beste Werbung, um weitere internationale Großkunden zu gewinnen. Mit den Zahlen für Q1 könnte die Aktie die Seitwärtsbewegung verlassen und nach oben ausbrechen. Die Fabasoft-Aktie się weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2018)Börsenplätze Fabasoft-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fabasoft-Aktie:13,25 EUR -1,12% (08.08.2018, 17:35)