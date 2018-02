Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Abwärtstrend des Euro beschleunigte sich gestern, so die Analysten von Postbank Research.



Vor dem Hintergrund einer möglichen baldigen Straffung der Geldpolitik in UK sei er insbesondere gegenüber dem Britischen Pfund unter Druck geraten und habe 1,1% auf 0,8757 GBP verloren. Dagegen hätten sich die Verluste gegenüber dem US-Dollar mit 0,3% auf 1,2258 USD in Grenzen gehalten. Zum Japanischen Yen habe der Euro ebenfalls 0,3% eingebüßt und sei bei 133,90 JPY aus dem Handel gegangen. Gegenüber dem Schweizer Franken habe sich wiederum ein kräftiger Kursverlust um 0,8% auf 1,1517 CHF ergeben. (09.02.2018/ac/a/m)







