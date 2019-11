ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (07.11.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) charttechnisch unter die Lupe.Aufgrund eines volumenbestätigten Ausbruchs seien sie vor wenigen Tagen von einer nachhaltigen Wende zum Besseren bei der Fuchs Petrolub-Aktie ausgegangen. Das Gap vom 30. Oktober bei 35,10/36,84 EUR sowie die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 36,11 EUR) hätten sich in diesem Zusammenhang als weitere Kurstreiber erwiesen. Binnen kürzester Zeit habe der Titel inzwischen das kalkulatorische Anschlusspotenzial von rund 5 EUR - abgeleitet aus der eingezeichneten Schulter-Kopf-SchulterFormation - ausgeschöpft. Gleichzeitig habe das Papier eine wichtige Widerstandszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei gut 40 EUR sowie einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (42,06/42,24 EUR) erreicht. Abgerundet werde das hier entstehende Barrierenbündel durch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 41,58 EUR). Deshalb gelte: Um das Momentum der letzten Tage beizubehalten, müssten die angeführten Hürden übersprungen werden. Der Kursverlauf gebe Anlegern aber auch unter Risikogesichtspunkten eine wichtige Orientierungshilfe. Eine weitere Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 40,42 EUR) könnten Trader als engmaschige Gewinnsicherung heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:40,76 EUR -0,92% (06.11.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:40,58 EUR -0,15% (07.11.2019, 08:44)